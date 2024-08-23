Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Çamyolu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu B.A. (23), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından 2'si kadın, 2'si çocuk 7 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan B.A. ve A.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayda kullanılan av tüfeğine el koyan jandarma ekipleri, şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adapazarı'nda silahlı kavga: 2'si kadın, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?