Adapazarı\'nda Silahlı Saldırı: Kadın Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu kadın Şelale M. (32), erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.A'nın (45) silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemede 6 kovan tespit edildi.

Kaçan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan bir çocuk annesi Şelale M'nin yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı, bir süredir A.A. ile görüştüğü öğrenildi.