Adayken verdiği sözü tutan muhtar köydeki tüm erkekleri traş ettirdi
Bu köyde vatandaşların bayram traşı muhtardan
ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde muhtarlık seçimleri için aday olduğunda verdiği sözü tutan köy muhtarı, Ramazan Bayramı sebebiyle köye getirdiği berbere köydeki tüm vatandaşları traş ettirdi.
Çorum'un İskilip ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aşağıörenseki köyü muhtarlığı için aday olan Mehmet Üstün, vaat olarak tüm bayramlarda köydeki tüm erkekleri kendisinin traş ettireceği vaadini verdi. Muhtarlık için 3 adayın yarıştığı köyde 190 oy alarak muhtar seçilen Üstün, sözünü Ramazan Bayramı öncesine yerine getirdi. Köye ilçe merkezinden berber getirten Üstün, köy camisinden anons yaptırarak, traş olmak isteyen köylülerin caminin bahçesinde toplanmasını istedi. Anonsu duyup camiye gelen köylüler, Ramazan Bayramı öncesinde sırayla traş oldu.
"Muhtarımız söz verdi, sözünü tuttu"
Köyde yaşayan Osman Ünlü, yaşlıların ilçe merkezine giderek traş olmakta zorluk yaşadığını belirterek, "Muhtarımız söz verdi, 'Seçimi kazanırsam berber sorununu çözeceğim' dedi. Sözünde durdu, şu anda yaşlılarımız, gençlerimiz traş oluyor. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sağolsun, var olsun. İnşallah böyle devam etsin" dedi.
"Sözümü yerine getirdim, uygulama her bayram devam edecek"
Verdiği sözü yerine getiren Mehmet Üstün ise, "Bu sözümüzü yerine getirdik. Bayramlarda bu uygulama devam edecek. Traş olmak isteyen herkesi burada traş ettireceğiz. Köyümüzde birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla komşuluk ilişkilerine en üst düzeyde önem vereceğiz" diye konuştu.
(MMY-BÖ-MK-
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