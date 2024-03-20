ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner\'i ziyaret etti

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner'i Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti. Bozkurt, Güner'e desteğini; "Her zaman sizinleyiz" sözleriyle dile getirdi.

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, CHP Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner'i ziyaret ederek desteklerini iletti.

Güner, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda hareket eden, Türkiye'nin çağdaş, demokratik ve ilerici bir toplum olma hedefine katkıda bulunan bir kuruluş olduğuna dikkati çekerken Bozkurt ise, bir sonraki ziyaretinin Çankaya Belediyesi'nde, Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşmesini arzuladığını ifade etti. Başkan Bozkurt, Güner'in tüm ekibine başarılar dileyerek, "Biz Dernek olarak her zaman sizinleyiz. Başka türlü olmamız da beklenemezdi zaten" dedi.

Güner de; "Geçmişten bugüne üstlendiği misyonla, geleceğe yönelik vizyonuyla, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal'in devrimlerinin yaşamasını sağlayacak, yeni nesillere de miras bırakacak çok önemli bir kurumumuz" diyerek Başkan Bozkurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güner ayrıca, önümüzdeki süreçte Çankaya Belediyesi'nin Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak akıl çerçevesinde iş birliği yapacağının altını çizdi.