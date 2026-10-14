ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına Anayasa'nın 28. maddesini hatırlatıp tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına Anayasa'nın 28. maddesini hatırlatıp tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADD, Halk TV\'ye kayyım atanmasına Anayasa\'nın 28. maddesini hatırlatıp tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki göstererek 'Özgür basın susturulamaz' dedi. Açıklamada Anayasa'nın 28. maddesindeki 'Basın hürdür, sansür edilemez' hükmü ile Atatürk'ün 'Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz' sözü hatırlatıldı.

(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) yapılan açıklamada, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterilerek, "Özgür basın susturulamaz" denildi.

ADD'nin sosyal medya hesabından Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Özgür basın susturulamaz" ifadesine yer verilerek, Anayasası'nın 28. maddesindeki "Basın hürdür, sansür edilemez" hükmü hatırlatıldı.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz" sözü de aktarıldı.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkSosyal MedyaPolitikaKayyumGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Sadece telefon ve internet yeterli Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor Sadece telefon ve internet yeterli! Bu işi yapanlar yılda 8 milyon lira kazanıyor
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Arda Turan olmayınca ibre ona döndü Milli Takım’a 2 maçlık hoca Arda Turan olmayınca ibre ona döndü! Milli Takım'a 2 maçlık hoca
Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi Nedeni sonradan ortaya çıktı Yurtta bir anda çığlıklar yükseldi! Nedeni sonradan ortaya çıktı
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:35
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
16:31
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akıl almaz
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akıl almaz
16:07
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
15:29
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray’a olay hareket Resmen dalga geçti
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti
15:17
Osimhen baba oluyor Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
Osimhen baba oluyor! Spor kamuoyu haberi talihsiz olayla öğrendi
15:17
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 17:05:31. #7.13#
SON DAKİKA: ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına Anayasa'nın 28. maddesini hatırlatıp tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei