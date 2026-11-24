ADDİS ABABA, 24 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Çin- Afrika eğitim çalıştayında, Afrika ülkelerinin çoklu tehlikelere yönelik daha güçlü erken uyarı sistemleri kurmasına yardımcı olmak amacıyla iklim direnci ve afet risklerinin azaltılması konusundaki bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Çinli yetkililer ile Afrika Birliği Komisyonu yetkilileri pazartesi günkü çalıştayda, Afrika'nın dayanıklılığını güçlendirmek ve 2026-2027 döneminde El Nino ile bağlantılı aşırı hava koşullarının etkilerini hafifletmek için erken uyarı sistemleri, yapay zeka ve coğrafi bilgi sistemleri başlıklarını ele aldı.