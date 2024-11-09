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Address for Future Projesi Kapanış Konferansı

Coşkunöz Eğitim Vakfı, Address for Future Projesi'nin kapanış konferansı ve ödül törenini düzenledi.

09.11.2024 19:36
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Coşkunöz Eğitim Vakfı, Address for Future Projesi'nin kapanış konferansını ve ödül törenini gerçekleştirdi

ANKARA - Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın koordinatörlüğünü üstlendiği uluslararası Address for Future Erasmus+ Projesi'nin kapanış konferansı ve ödül töreni Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın koordinatörlüğünü üstlendiği uluslararası Address for Future Erasmus+ Projesi Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde büyük bir finalle sona erdi. Avrupa genelinde katmanlı üretim teknolojilerine odaklanan projenin kapanış konferansı yoğun katılımla gerçekleşirken, projenin en önemli etkinliklerinden biri olan "Additive Manufacturing for Green Future" yarışmasının ödül töreni de aynı programda düzenlendi. Yarışmada dereceye giren projeler, geleceğin çevreci üretim süreçlerine katkı sunacak yeni fikirler sundu.

"Yeşil Gelecek İçin Katmanlı Üretim" yarışması büyük ilgi gördü

Address for Future Projesi kapsamında yeşil üretim ve sürdürülebilirlik vizyonuyla Avrupa çapında geniş bir kitleye hitap eden "Additive Manufacturing for Green Future" Yarışması'nı düzenlendi. Yarışmada; FDM Teknolojisi için Yenilenebilir Destek Yapısı projesi ile Mustafa Melih Gürer birincilik ödülüne layık görüldü. Hydroloom Projesi ile Meryem İsra Tunç ikinci olurken; OPV Güneş Panellerinin Eklemeli İmalatı adlı Projesi ile Mustafa Duhan Adıgüzel üçüncü oldu. Hava Karbonu Yakalama Cihazlarındaki Filtre Bileşenlerinin Toz Yataklı Metal Eklemeli İmalatına Uygun Tasarımı ve Analizi Projesi ile de Salih Aşkın dördüncü oldu. Yarışmacıların ödülleri, Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş tarafından kazananlara takdim edildi.

"Kamu yararına bir Vakıfız"

Projenin amacını anlatan Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, "Coşkunöz Eğitim Vakfı'nda 36 yıldır mesleği olmayan gençlere meslek edindirmek ve istihdam sağlamakla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Kamu yararına bir Vakıfız. Bu proje ülkemizde ve dünyada her geçen gün önemi artmakta olan eklemeli imalat teknolojileriyle ilgili hazırlanan bir müfredatın sunumunu içeriyor. Aynı zamanda bu platform bütün bireylere açık ve ücretsiz olacak. Dolayısıyla oldukça pahalı bir teknoloji ve eğitimleri de pahalı olan eklemeli imalatın bütün eğitimlerini, yüzlerce videoyu e-nokta platformu üzerinden bireyler ücretsiz edinebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Daha az atık üreterek nasıl üretim yapabiliriz konusunda bir tasarım yarışması yaptık"

Çevreci yaklaşımlara önem verdiklerini söyleyen Tınmazsoy, "Çevreci yaklaşımlarla daha az atık ve hurda üreterek nasıl üretim yapabiliriz konusunda bir tasarım yarışması yaptık. Birazdan da ödül törenimizi bu tasarım yarışmasında dereceye girenlerine vereceğiz. Bu projeyle birlikte yaklaşık 3 bin 750 kurum ya da kişiye ulaştık. Şu an online platformda halihazırda eğitim görmekte olan 400'ün üzerinde birey var" şeklinde konuştu.

Uluslararası iş birliği ile yenilikçi eğitim platformu kuruldu

Address for Future Projesi ile Avrupa Birliği çapında eklemeli imalat eğitimleri envanteri çıkarıldı, eklemeli imalat beceri haritaları oluşturuldu. Bu haritalara uygun başlangıç, orta ve ileri seviyelerde müfredatlar tamamlandı. Böylelikle, öğrenciler ve akademisyenlerin kullanımına açık ve ücretsiz yeni öğrenme ve eğitim kaynakları oluşturuldu. İş dünyasının bu üretim yöntemine ilişkin farkındalığı artırıldı. Proje sonrasında da eklemeli imalat yöntemlerinin kullanımı teşvik edilmeye devam edecek.

Oluşturulan ücretsiz çevrim içi platform; 50 saatten fazla video, sunum ve sınav içeriğiyle kullanıcıların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Dünya çapında bir ilk olan bu platform, alanında uzmanlaşmayı teşvik ederek katmanlı üretim teknolojilerinin yayılımını hızlandırmayı amaçlıyor. Eğitimlere Address for Future internet sitesi üzerinden ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

Kapanış konferansı sektörün önde gelen isimlerini buluşturdu

Kapanış konferansında, Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Coşkunöz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Oğuzhan Yılmaz, TUSAŞ Eklemeli İmalat Departmanı Müdürü Dr. Remzi Ecmel Ece, Enocta Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hançer ve Avrupa Toz Metalurjisi Kurumu Teknik Müdürü Kenan Boz, İleri İmalat Teknolojileri, Geleceğin Meslekleri ve Dijital Çözümleri konularında önemli paylaşımlarda bulundu.

Projenin güçlü ulusal ve uluslararası ortakları

Address for Future Projesi, Türkiye ve Avrupa'dan önemli kuruluşlarla iş birliği içinde yürütüldü. Bursa Valiliği, Gazi Üniversitesi, infoTRON, Madrid Politeknik Üniversitesi, Bolonya Üniversitesi, İspanyol Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Derneği, Avrupa Toz Metalurjisi Derneği ve LOT-CONSULT EOOD gibi değerli ortaklarla gerçekleşen proje, Türkiye ve Avrupa çapında sürdürülebilir üretime önemli bir katkı sağladı.

Vatandaşlar, bu proje ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgi için "addressforfuture.com" adresini ziyaret edebiliyor.

Kaynak: İHA

Gazi Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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