Adem Soytekin, Anayasa Mahkemesi'ne 100 Milyon TL'lik Tazminat Talebiyle Bireysel Başvuruda Bulundu

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Asoy İnşaat'ın sahibi Adem Soytekin, Anayasa Mahkemesi'ne 100 milyon TL'lik maddi manevi tazminat talebi ile bireysel başvuruda bulunduğunu açıkladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Adem Soytekin, Anayasa Mahkemesi'ne 100 milyon TL'lik maddi manevi tazminat talebi ile bireysel başvuruda bulunduğunu açıkladı. Soytekin'in cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haksız tutuklanmam, mal varlığıma tedbiren el konulması ve şirketlerime kayyım atanmasının Anayasa ile teminat altına alınan, kişi hürriyeti ve güvenliği, mülkiyet hakkı ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiası ile Anayasa Mahkemesine avukatlarım aracılığı ile bireysel başvuruda bulunulmuştur. Hak ihlallerinin telafisi maddi ve manevi olarak mümkün değilse de 100.000.000 TL maddi manevi tazminat talebi tarihe not düşme adına talep edilmiştir. Anayasa Mahkemesinden beklentimiz tedbir talebimiz doğrultusunda incelemenin öncelikle yapılması ve hak ihlallerine ivedilikle son verilmesidir."