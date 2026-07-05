Adilcevazlı Kadınlar Kooperatifle Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Adilcevazlı Kadınlar Kooperatifle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Adilcevazlı Kadınlar Kooperatifle Ekonomiye Katkı Sağlıyor
05.07.2026 11:22
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Kooperatif kuran Adilcevaz'ın kadın girişimcileri, yöresel ürünlerle ekonomiye katkı sunuyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde güçlerini birleştirerek yaklaşık iki yıl önce kooperatif kuran kadın girişimciler, hazırladıkları yöresel ürünleri satışa sunarak ekonomiye katkı sunuyor.

İlçede Adilcevaz Kadın Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen 10 kadın, kendilerine ekipman desteği sunan Adilcevaz Belediyesinin tahsis ettiği atölyede kentin yöresel ürünlerini üretmeye başladı.

İlk etapta 5 ürün üreten kadınlar, daha sonra ceviz eriştesi, tarhana, ceviz reçeli, ceviz ezmesi, çilek reçeli, kurutulmuş sebze ve meyveler ile pestil çeşitlerini ekleyerek ürün yelpazesini yaklaşık 30'a çıkardı.

Hem atölyede satış yapan hem de telefon veya sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşarak sipariş veren müşterilerine ürünlerini gönderen kadınlar, çalışan sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşmak için çaba gösteriyor.

"Cevizden erişte, reçel ve ezme yaptık"

Adilcevaz Kadın Kooperatifi Başkanı Sedanur Uluğ, AA muhabirine, yaklaşık iki yıl önce 10 ortakla yola çıkarak kooperatifi kurduklarını söyledi.

Kooperatifin kurulması için Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba'nın ekipman ve yer konusunda kendilerine destek sunduğunu belirten Uluğ, şöyle konuştu:

"O desteklerle üretim yaptık ve atölyemizi büyüttük. 10 ortakla kadınlarımızı cesaretlendirdik. Ailemizin bütçesine katkıda bulunmaya başladık. Başlarken, 'Yapabilir miyiz? Bu kadar ürünü çıkarabilir miyiz?' dedik ama çok da güzel yaptık. Güzel bir yere geldik. 5 ürünle başladık. Şu anda 30'a yakın ürün çıkarıyoruz."

Uluğ, ürünlerinin doğal olduğunu, Süphan Dağı'nın eteklerinde, tarla ve bahçelerden toplanan ürünlerle yaptıklarını satışa sunduklarını dile getirdi.

Adilcevaz'ın ceviziyle meşhur bir ilçe olduğunu ve bu nedenle cevizi katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini anlatan Uluğ, şunları kaydetti:

"Cevizden erişte, reçel ve ezme yaptık. Cevizi, Hizan ilçemizin inciri ve Süphan Dağı'nın eteklerinde üretilen süzme balımızla birleştirerek bir ürün hazırladık. Şişeleyip sattığımız bu ürün enerji kaynağı oldu. Erişte çeşitleri yapıyoruz. Çilek reçelimiz var. Kuşburnu ve domatesleri kurutarak sofralarımıza taşıdık. Sipariş üzerine yemek de yapıyoruz. Her mevsime özel ürünler hazırlayıp uygun koşullarda muhafaza ediyoruz. İlk başlarda biraz cesaretsizdik fakat güçlerimizi birleştirerek azdan çoğa doğru ilerledik. Daha fazla kadının üretim sürecine katılmasını istiyoruz."

Uluğ, sosyal medya hesaplarından veya telefonla yurt içi ve yurt dışından kendilerine ulaşan müşterilerine ürünlerinden gönderdiklerini ifade ederek, "Çok olumlu dönüşler aldık. Üretim halkasında yer almaktan dolayı mutluyuz. Yerel üretime katkımız olduysa ne mutlu bize." dedi.

Kooperatif üyesi 3 çocuk annesi Şengül Köse de "Daha önce hiçbir şey yapamazken burada güç birliği yaparak birçok ürün çıkarıyoruz. Adilcevaz'ın yöresel ürünlerini tanıtıyoruz. Kadınlara örnek oluyoruz. Aramıza katılmak isteyenler oluyor. Biz de daha çok kadına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adilcevazlı Kadınlar Kooperatifle Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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