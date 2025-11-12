Adıyaman Belediye Başkanı, İsveç Büyükelçisi ile Kardeş Şehir Çalışmalarını Görüştü - Son Dakika
Adıyaman Belediye Başkanı, İsveç Büyükelçisi ile Kardeş Şehir Çalışmalarını Görüştü

12.11.2025 18:56
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile Adıyaman'da yürütülen projeler ve olası kardeş şehir çalışmaları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'a ziyarette bulundu. Görüşmede Adıyaman'da yürütülen projeler ve olası kardeş şehir çalışmaları ele alındı.

Başkan Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç Büyükelçisi Sayın Malena Mard'a iade-i ziyarette bulunduk. Adıyaman'ımızda yürüttüğümüz projeler ve olası kardeş şehir çalışmaları üzerine Sayın Büyükelçi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde uluslararası dayanışmayı önemsiyor, kentimizi her alanda güçlendirecek iş birliklerine kapımızı açık tutuyoruz. Nazik ev sahipliği ve Adıyaman'a gösterdikleri ilgi için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

