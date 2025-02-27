Adıyaman Belediye Başkanı'ndan Gözaltı Açıklaması

Güncel

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Şu an Türkiye'de özellikle mevkidaşlarımıza, belediye başkanlarımıza yönelik hukuk eliyle yapılan operasyonları kabul etmek mümkün değil. Belediye başkanları halkın temsilcileridir. Halkın özgür iradesiyle sandıkla seçtiği kişilerdir. Dolayısıyla belediye başkanlarını cezalandırmak halkı cezalandırmaktır" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP'nin bir sonraki seçimdeki cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde, değerlendirmelerde bulundu.

Tutdere, şunları söyledi:

"Türkiye'de her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi en önemli demokrasi örneklerinden bir tanesini daha veriyor. Cumhurbaşkanı adayımızı, bütün üyelerimizin katılımıyla en demokratik yol ile seçeceğiz. Bugün de aday tanıtımı var. Çok yüksek bir heyecan var. Buraya saatlerce zor yetiştim, ilgi çok güzel. Demokrasiye inanan insanlar olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmez. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizi demokrasi, adalet ve hukukla buluşturacağız."

Tutdere, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin ise "Hep şunu söylüyoruz, bir sistem adaletten uzaklaşırsa ömrü azalır. Şu an Türkiye'de özellikle mevkidaşlarımıza, belediye başkanlarımıza yönelik hukuk eliyle yapılan operasyonları kabul etmek mümkün değil. Belediye başkanları halkın temsilcileridir. Halkın özgür iradesiyle sandıkla seçtiği kişilerdir. Dolayısıyla belediye başkanlarını cezalandırmak halkı cezalandırmaktır. Bu konuda herkesi daha duyarlı, soğukkanlı olmaya davet ediyoruz. Bir takım siyasi hesaplar üzerinden belediye başkanlarının alıkonulması, halkın vicdanından dönecektir. Özellikle yargı camiasını bu tür yapay operasyonlardan uzak durmaya davet ediyoruz" dedi.