Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye personeliyle bir araya gelerek emeğin önemine vurgu yaptı ve Adıyaman'ın yeniden inşası için birlikte çalışma mesajı verdi.

02.05.2025 09:44  Güncelleme: 10:00
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, belediye personeliyle bir araya geldi. Tutdere, "Hepimiz bu şehir için emek veren kardeşleriz. Türkiye'nin en büyük şantiyesinde birlikte çalışan işçileriz ve ben de bu kente hizmet eden bir işçiyim. Adıyaman'a hizmet etmekten onur duyuyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla belediye personeliyle Saha Amirliği'nde bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Tutdere'nin yanı sıra -İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri yönetim kurulu üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Programda yaptığı konuşmada 6 Şubat Depremleri'nin ardından yaşanan yıkıma ve yeniden inşa sürecine değinen Başkan Tutdere, Belediye emekçilerinin gayretiyle sorunları kısa sürede aştıklarını belirtti. Emeklerinden dolayı personele teşekkür eden Tutdere, "Gece demeden gündüz demeden bu kenti yeniden ayağa kaldırmak için özveriyle çalışan tüm emekçi yol arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum, bayramınız kutlu olsun" dedi. Tutdere, göreve geldikleri ilk günkü inançla çalıştıklarını belirterek, "Bir yıllık süre içerisinde sizlerle birlikte çok güzel işler başardık. Bu şehir sizin emeğinizle iyileşecek. Adıyaman Belediyesi bu kentin lokomotif gücüdür, sizler de onun temel taşısınız. Biz de belediye yönetimi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Adıyaman'ın 2025 yılında ayağa kalkacağını ve yepyeni bir kent haline geleceğini vurgulayan Başkan Tutdere, "Ben de bu kente hizmet eden bir işçiyim. Adıyaman'a hizmet etmekten onur duyuyorum. Yaptığınız her iş – bir parke taşı, bir yama çalışması, bir ağaç dikimi – bu şehrin geleceğine konmuş bir tuğladır. Hep birlikte bu bilinçle çalışacağız. Aramıza asla nifak sokmayacağız. Hepimiz bu şehir için emek veren kardeşleriz. Türkiye'nin en büyük şantiyesinde birlikte çalışan işçileriz ve ben de bu kente hizmet eden bir işçiyim. Adıyaman'a hizmet etmekten onur duyuyorum" dedi.

"El birliğiyle Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız"

Zor günlerin dayanışmayla geride bırakılacağına inandığını belirten Başkan Tutdere, "Kimin ne iş yaptığına değil, kimin ne katkı sunduğuna bakacağız. Bu kent yeniden kardeşliğin, umudun ve neşenin şehri olacak. El birliğiyle Adıyaman'ı ayağa kaldıracağız. 1 Mayıs sadece bir gün değil, bizim için her gün emek ve emekçinin değerini bilmek demektir. Şartlarımız elverdiği sürece daima emekçimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan ise konuşmasında Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek, "Bu günümüzde birlik ve beraberliğimizi koruduğu için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Depremin ardından memleketimizi ayağa kaldırmak hepimizin görevi. El ele vererek bu enkazın altından birlikte kalkacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı - Son Dakika
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