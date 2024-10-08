Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: \'Kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız\'

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(ADIYAMAN)- İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman artık kabuğunu kıran, tüm metropollerle entegre olabilen bir şehir. Çalışmalarımızı yaparken, valilik, muhtarlıklar ve tüm siyasi partilerle iş birliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz. Adıyaman'da omuz omuza durmazsak, bu şehri ayağa kaldıramayız" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Tutdere, kenti çoğulcu ve kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla yöneteceklerini söyledi. Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Tutdere'yi, İl Başkanı Ahmet Türk ve Parti üyeleri karşıladı. Deprem sonrası kentte yürütülen altyapı ve üstyapı projelerinin değerlendirildiği toplantıda, şehrin sorunlarının çözülmesi ve vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için yapılan çalışmalar ele alındı.

Tutdere, İYİ Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, kentte kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. "Bu kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız" diyen Belediye Başkanı Tutdere, tüm siyasi partiler ve yerel kurumlarla el ele çalıştıklarını belirtti. Parti'nin bu süreçteki desteğine dikkati çeken Tutdere, "Bizlere büyük destek verdiniz ve bundan sonra da yanımızda olacağınızdan şüphemiz yok" diye konuştu.

"İş birliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz"

Başkan Tutdere, kentin, sesini Türkiye ve dünya genelinde duyuran bir şehir haline geldiğinin altını çizerek,"Adıyaman artık kabuğunu kıran, tüm metropollerle entegre olabilen bir şehir. Çalışmalarımızı yaparken, valilik, muhtarlıklar ve tüm siyasi partilerle iş birliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz. Adıyaman'da omuz omuza durmazsak, bu şehri ayağa kaldıramayız" dedi.

Destek çağrısında bulunan Belediye Başkanı Tutdere, şöyle devam etti:

"Bu kenti hak ettiği yere taşıyabilmek için çoğulcu, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkesin fikrini söyleyebildiği bir platform yaratmak istiyoruz. Bu nedenle, siyasi parti temsilcilerinin değerli görüşleri bizim için yol gösterici olacaktı."

Başkan Tutdere, önlerinde zorlu bir süreç olduğunu vurgulayarak, bu süreçte de birliktelik ve dayanışmayla kentin yaralarının sarılacağına inandığını dile getirdi.

"Abdurrahman Tutdere'ye İYİ Parti olarak kendi milletvekilimiz olarak bakıyoruz"

İl Başkanı Ahmet Türk, Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek, kendilerini her zaman yanlarında gördüklerini söyledi. Türk, "Belediye Başkanımız sayın Abdurrahman Tutdere'ye İYİ Parti olarak kendi milletvekilimiz ve belediye başkanımız olarak bakıyoruz. Her zaman sayın başkanımızın yanındayız" diye konuştu. Türk ayrıca, İYİ Parti'nin Belediye'ye olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Toplantının ardından Parti yöneticilerinin Başkan Tutdere'ye ilettiği kent ve vatandaş talepleri not alınarak, çözüm için ilgili birimlere iletildi. Başkan Tutdere, toplantıda aktarılan konuların hızla çözüme kavuşması için çalışacaklarını belirtti.