Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: 'Kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: 'Kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız'

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: \'Kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız\'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, kentte yürütülen projeler ve işbirliği hakkında bilgi verdi. Tutdere, ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı ve Adıyaman'ın tüm metropollerle entegre bir şehir haline geldiğini belirtti.

08.10.2024 16:08  Güncelleme: 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN)- İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman artık kabuğunu kıran, tüm metropollerle entegre olabilen bir şehir. Çalışmalarımızı yaparken, valilik, muhtarlıklar ve tüm siyasi partilerle iş birliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz. Adıyaman'da omuz omuza durmazsak, bu şehri ayağa kaldıramayız" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Tutdere, kenti çoğulcu ve kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla yöneteceklerini söyledi. Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Tutdere'yi, İl Başkanı Ahmet Türk ve Parti üyeleri karşıladı. Deprem sonrası kentte yürütülen altyapı ve üstyapı projelerinin değerlendirildiği toplantıda, şehrin sorunlarının çözülmesi ve vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için yapılan çalışmalar ele alındı.

Tutdere, İYİ Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, kentte kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. "Bu kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız" diyen Belediye Başkanı Tutdere, tüm siyasi partiler ve yerel kurumlarla el ele çalıştıklarını belirtti. Parti'nin bu süreçteki desteğine dikkati çeken Tutdere, "Bizlere büyük destek verdiniz ve bundan sonra da yanımızda olacağınızdan şüphemiz yok" diye konuştu.

"İş birliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz"

Başkan Tutdere, kentin, sesini Türkiye ve dünya genelinde duyuran bir şehir haline geldiğinin altını çizerek,"Adıyaman artık kabuğunu kıran, tüm metropollerle entegre olabilen bir şehir. Çalışmalarımızı yaparken, valilik, muhtarlıklar ve tüm siyasi partilerle iş birliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz. Adıyaman'da omuz omuza durmazsak, bu şehri ayağa kaldıramayız" dedi.

Destek çağrısında bulunan Belediye Başkanı Tutdere, şöyle devam etti:

"Bu kenti hak ettiği yere taşıyabilmek için çoğulcu, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Herkesin fikrini söyleyebildiği bir platform yaratmak istiyoruz. Bu nedenle, siyasi parti temsilcilerinin değerli görüşleri bizim için yol gösterici olacaktı."

Başkan Tutdere, önlerinde zorlu bir süreç olduğunu vurgulayarak, bu süreçte de birliktelik ve dayanışmayla kentin yaralarının sarılacağına inandığını dile getirdi.

"Abdurrahman Tutdere'ye İYİ Parti olarak kendi milletvekilimiz olarak bakıyoruz"

İl Başkanı Ahmet Türk, Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek, kendilerini her zaman yanlarında gördüklerini söyledi. Türk, "Belediye Başkanımız sayın Abdurrahman Tutdere'ye İYİ Parti olarak kendi milletvekilimiz ve belediye başkanımız olarak bakıyoruz. Her zaman sayın başkanımızın yanındayız" diye konuştu. Türk ayrıca, İYİ Parti'nin Belediye'ye olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Toplantının ardından Parti yöneticilerinin Başkan Tutdere'ye ilettiği kent ve vatandaş talepleri not alınarak, çözüm için ilgili birimlere iletildi. Başkan Tutdere, toplantıda aktarılan konuların hızla çözüme kavuşması için çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Sivil Toplum, İYİ Parti, Adıyaman, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: 'Kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
00:08 Ailesinin günlerdir Manisa’da aradığı Pelin’in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu Ailesinin günlerdir Manisa'da aradığı Pelin'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu
23:48 Erciş’te polis memuru intihar etti Erciş'te polis memuru intihar etti
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:30 Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 17:07:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: 'Kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.