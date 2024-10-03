Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Paris'teki CHP Konferansında Yer Alacak - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Paris'teki CHP Konferansında Yer Alacak

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Paris\'teki CHP Konferansında Yer Alacak

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 22 Ekim'de Paris'te düzenlenecek 'Türkiye Siyasetinde CHP'nin Geleceği' konferansında CHP'nin yerel politikaları ve Adıyaman'daki siyasi dinamikleri ele alacak.

03.10.2024 10:56  Güncelleme: 11:03
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 22 Ekim'de Paris'te Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) tarafından düzenlenecek "Türkiye Siyasetinde CHP'nin Geleceği" konferansında CHP'nin bölgedeki yerel politikalarını ve Adıyaman'daki siyasi dinamikleri ele alacak.

Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün 22 Ekim'de Paris'te düzenleyeceği "Türkiye Siyasetinde CHP'nin Geleceği" konferansının açılışını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yapacak. IFRI Türkiye/Ortadoğu Programı Başkanı Dorothée Schmid de açılış konuşmalarında yer alacak.

Başkan Tutdere ise "Güneydoğu'dan Adıyaman'a" başlıklı oturuma bağımsız araştırmacı Giulia Fournier ve siyasi analist Seren Selvin Korkmaz ile konuk olacak. Oturumda CHP'nin yerel politikaları, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki siyasi gerçekler ve Adıyaman'ın özel durumu üzerinde durulacak.

Toplantının moderatörlüğünü, Boğaziçi Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası üstlenecek. CHP Dış Politika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi üyesi İlhan Uzgel de konferansa katılarak, CHP'nin dış politika perspektifini paylaşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Paris'teki CHP Konferansında Yer Alacak - Son Dakika

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