Adıyaman Belediyeler Birliği Mayıs ayı toplantısı yapıldı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyeler Birliği mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Birlik ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yönetiminde düzenlenen toplantıda, 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edilirken; İnlice Belediyesi'nin üyelik başvurusunun onaylanmasıyla birlik üye sayısı 20'ye yükseldi.

Adıyaman Belediyeler Birliği mayıs ayı olağan toplantısı, Tutdere'nin başkanlığında Millet Bahçesi'ndeki bir işletmede gerçekleştirildi. Birlik üyesi belediye başkanları ve temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca İnlice Belediyesi'nin birlik üyeliği, katı atık düzenli depolama sahası tahsis işlemleri, araç satın alımı ve encümen seçimleri gibi önemli gündem maddeleri ele alındı.

FAALİYET RAPORU OY BİRLİĞİYLE ONAYLANDI

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri Adıyaman Belediyeler Birliği'nin 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu oldu. Üyelere sunulan faaliyet raporu, değerlendirmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda 2025 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı'nın onaylanması talebi de görüşüldü.

İNLİCE BELEDİYESİ'NİN ÜYELİĞİ KABUL EDİLDİ

Toplantıda İnlice Belediyesi'nin Adıyaman Belediyeler Birliği'ne üyelik başvurusu da ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda İnlice Belediyesi'nin üyelik başvurusu oy birliğiyle kabul edildi. İnlice Belediyesi'nin katılımıyla Adıyaman Belediyeler Birliği'nin toplam üye sayısı 20'ye yükseldi.

KATI ATIK SAHASI İÇİN TUTDERE'YE YETKİ

Toplantıda, katı atık düzenli depolama sahası tahsis işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Tutdere'ye yetki verilmesi konusu da görüşüldü. İlgili madde birlik üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca araç satın alımı talepleri de değerlendirildi.

BİRLİK ENCÜMEN SEÇİMLERİ YAPILDI

Mayıs ayı olağan toplantısında birlik encümen seçimleri de gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerin ardından yeni görevlendirmeler tamamlandı. Toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Tutdere, deprem bölgesinde görev yapan belediye başkanlarının önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Tutdere, Adıyaman'ın merkez ve ilçeleriyle birlikte büyük bir iyileşme mücadelesi verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"BU DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANLARI TARİHİ BİR GÖREV YAPIYOR"

"Deprem şehirlerinde çok zor zamanlarda görev yapıyoruz. Adıyaman'ımız ilçeleriyle, köyleriyle beraber büyük bir mücadelenin içerisinde. Depremle mücadelede çok ciddi yol aldık. Tüm kurumlarımızın güçlü çalışmaları, belediyelerimizin halkla ve kentle birlikte yürüttüğü hizmetler şehirlerimiz için büyük bir iyileşmeye vesile oldu. Gittiğimiz her yerde Adıyaman merkezde de ilçelerimizde de bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Halkımız, yerel yönetimlerin ve belediyelerimizin ortaya koyduğu çalışmalarla hayata tutunuyor, umutla geleceğe hazırlanıyor. Gün geçtikçe daha da iyiye gideceğiz. Daha önceki toplantılarımızda da ifade etmiştim; bu dönemin belediye başkanları ve meclis üyeleri tarihi bir görev yapıyor. Burası hepimizin vatanı. Adıyaman'ımız, tüm ilçelerimiz ve belediyelerimizle hepimizin yurdu. Halkımız bizi bu topraklara, vatanımıza, memleketimize hizmet etmek için yetkilendirdi. Biz de durmadan, yorulmadan bu görevi yerine getiriyoruz."

"FARKLI PARTİLERDEN OLSAK DA HEPİMİZ ADIYAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Depremin büyük hasara yol açtığı Adıyaman'ın birlik ve dayanışmayla yeniden ayağa kalkacağını vurgulayan Tutdere, siyasi farklılıkların hizmet ortaklığına engel olmadığını söyledi. Tutdere, birlik içinde güçlü bir dayanışma kültürü oluştuğunu belirterek, "Bu zor zamanın dayanışması çok kıymetli. Biz bugüne kadar Adıyaman olarak bütün farklılıklarımızla, farklı siyasi partilerden seçilmiş olsak da aynı şehir için çalıştık. Hepimiz Adıyaman'dayız, hepimiz hemşehriyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bugüne kadar iyi bir ortamımız oldu, güzel bir çalışma ekibimiz var. Hep birlikte aynı masa etrafında bir araya gelip konuşabiliyor, tartışabiliyoruz. Bu da kentimizin geleceği açısından çok kıymetli" diye konuştu.

TBB DESTEĞİ ADIYAMAN İÇİN KULLANILACAK

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine de değinen Tutdere, bu dönemde Adıyaman'ı temsilen TBB Encümeni'ne seçildiğini hatırlatarak, bu görevi Adıyaman'daki tüm belediyeler için en verimli şekilde kullanmaya çalıştığını belirtti. Tutdere, hiçbir belediye arasında ayrım yapmadan destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği'nde Adıyaman'ı temsilen encümen üyeliğine seçildim. Bu yetkiyi Adıyaman için en üst düzeyde kullanmaya çalışıyorum. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmaksızın tüm belediyelerimize destek olmaya çalıştık. Destek sağlanmayan belediyelerimizin listesini de takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte kalan belediyelerimize de destek olmaya, araç taleplerini karşılamaya çalışacağız. Türkiye Belediyeler Birliği eliyle bölgemize ve şehrimize yapılacak destekler konusunda elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim."

Toplantı, dilek ve temennilerin alınması ile bir sonraki oturumun tarih ve saatinin belirlenmesinin ardından sona erdi.