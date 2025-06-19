Adıyaman Belediyesi, Binlerce Can Dostun Hayatına Dokundu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve başladığı günden bu yana bin 326 can dostun tedavisini ve bakımını gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi, kentte yaşayan sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanlar için yürüttüğü çalışmalarla örnek bir yerel yönetim pratiği sergiliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman ekipler, hem hasta hem de bakıma muhtaç hayvanların sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcıyor.

Belediye ekipleri 31 Mart 2024'teki son yerel seçimlerden bugüne kadar bin 326 hayvanın tedavisini ve bakımını üstlenerek yeniden yaşamla buluşmalarını sağladı.

Çalışmalar kapsamında 800 köpeğin tedavi, bakım, kısırlaştırma ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi. 500 kedi çeşitli hastalıklar nedeniyle klinik ortamda tedavi altına alındı. Göz enfeksiyonundan travmaya, iç parazitlerden viral hastalıklara kadar birçok farklı sorunla getirilen can dostlar kısa sürede sağlığına kavuştu.

Yaban hayvanları da tedavi edildi

Ayrıca yaralı halde bulunan dört şahin, bir tilki, bir baykuş, dört güvercin, beş muhabbet kuşu, 12 horoz ve bir eşek, veteriner hekimlerin müdahalesiyle tedavi edildi.

Tedavi süreci, sadece tıbbi müdahale ile sınırlı kalmadı. Hijyenik ve konforlu ortamlarda gözetim altında tutulan hayvanların tüm bakım ihtiyaçları karşılandı. Sağlığına kavuşan hayvanların bazıları yaşamlarına barınakta devam ederken, diğerleri doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Patibulans 7/24 hizmet veriyor

Belediyenin 7 gün 24 saat hizmet veren özel hayvan ambulansı "Patibulans" ile vatandaşlardan gelen ihbarlara hızla yanıt verildi. Yaralı ya da hasta sokak hayvanları kısa sürede güvenli şekilde taşınarak tedavi altına alındı.