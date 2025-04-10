Adıyaman Belediyesi Deprem Bölgesinde En Çok Ruhsat Veren Kurum Oldu - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Deprem Bölgesinde En Çok Ruhsat Veren Kurum Oldu

Adıyaman Belediyesi, son bir yıl içinde onayladığı 1,800 ruhsat ile deprem bölgesindeki en yüksek ruhsat sayısına ulaştı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, personelin özverili çalışmaları sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini belirtti.

10.04.2025 13:19
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, son bir yıl içinde onayladığı bin 800 ruhsat ile deprem bölgesindeki en yüksek ruhsat sayısına ulaştı. Bütün olumsuz şartlara rağmen personelin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Geçici çalışma koşullarımız sona erip kendi binamıza geçtiğimizde, hem çalışma ortamı hem de verimlilik açısından çok daha iyi bir noktaya ulaşacağız" dedi.

Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği son bir yılda onayladığı 11 bin 929 bağımsız bölümü kapsayan bin 800 yerinde dönüşüm ruhsatıyla, 11 deprem ili arasında en yüksek ruhsat sayısına ulaştı. Deprem sonrası ek hizmet binası orta hasarlı olduğu için valilik binasındaki dar bir alanda çalışmalarını sürdüren belediye personeli, vatandaşların başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırdı.

"Hem çalışma ortamı hem de verimlilik açısından çok daha iyi bir noktaya ulaşacağız"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yerinde dönüşüm sürecinde Türkiye genelinde en fazla ruhsat veren belediye olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Yapı kontrol ve ruhsat biriminde görevli arkadaşlarımız, tüm olumsuz koşullara rağmen büyük bir özveriyle çalışıyor. Bugün Bakanlık bile Adıyaman'ın bu alandaki başarısını takdir ediyorsa, bu başarı tamamen ekip arkadaşlarımızın emeği sayesinde. Ruhsatlandırma süreci belediyemizin sorumluluğunda yürütülüyor, finans ve kredi kısmı ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait. Geçici çalışma koşullarımız sona erip kendi binamıza geçtiğimizde, hem çalışma ortamı hem de verimlilik açısından çok daha iyi bir noktaya ulaşacağız" dedi.

"Adıyaman yerinde dönüşümde açık ara önde"

Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Bekir Bilgin ise "Son bir yılda, 11 bin 929 bağımsız bölümü kapsayacak şekilde, bin 800'e yakın yerinde dönüşüm ve ruhsatı verdik. Fiziki koşullarımız uygun olmamasına rağmen tüm ekip arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu anda çevre illere göre Adıyaman yerinde dönüşümde açık ara önde. Bu sürece ilgi çok büyük" diye konuştu.

Başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Bilgin, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu tarihi kaçırmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi Deprem Bölgesinde En Çok Ruhsat Veren Kurum Oldu - Son Dakika

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