Adıyaman Belediyesi’nden Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü’nde farkındalık etkinliği

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla Kent Meydanı'nda ve iki okulda farkındalık etkinlikleri düzenledi. 04.17 Arama Kurtarma Ekibi, İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerde deprem tatbikatları yapılırken; öğrencilere ve vatandaşlara afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve doğru müdahale yöntemlerine ilişkin bilgi verildi.

Adıyaman Belediyesi, afetlere karşı toplumsal bilinci artırmak ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 04.17 Arama Kurtarma Ekibi, İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerin ilk adresi Adıyaman Kent Meydanı oldu.

KENT MEYDANI'NDA ARAMA KURTARMA EKİPMANLARI TANITILDI

Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Ekipler, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, afetlere hazırlıklı olmanın ve güvenilir bilgi kaynaklarından yararlanmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İKİ OKULDA DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Farkındalık etkinlikleri kapsamında Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi ile Şehit Rıza Fırat İlkokulu'nda da öğrencilerle bir araya gelindi. Okullarda gerçekleştirilen deprem tatbikatlarıyla öğrencilere afet anında uygulanması gereken temel güvenlik kuralları anlatıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgi verilen etkinliklerde, afetlere hazırlık ve risklerin azaltılmasına yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Tatbikatlarla öğrencilerin afet anında doğru hareket etme becerilerinin geliştirilmesi ve erken yaşta afet bilinci kazanmaları hedeflendi.

"DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK İÇİN RİSKLERİ AZALTALIM"

"Daha güvenli bir gelecek, daha dirençli toplumlar için riskleri azaltalım" mesajıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, afetlerle mücadelede yalnızca müdahale kapasitesinin değil, afet öncesinde alınacak önlemlerin de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'da afet farkındalığının güçlendirilmesini amaçlayan etkinliklerde, bireysel hazırlığın ve toplumsal bilinçlenmenin can kayıplarını ve afetlerin yol açabileceği zararları azaltmadaki rolü vurgulandı.