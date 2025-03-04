Adıyaman Belediyesi'nden İftar Programı ve Dayanışma Mesajları

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Meclis üyeleriyle iftar programında bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, "6 Şubat'ta büyük acılar yaşayan bu şehrin toparlanması, yeniden ayağa kalkması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Sizler de bu bilinçle hareket ediyorsunuz. Önümüzdeki süreçte en güzel çalışmaları birlikte hayata geçirecek, Adıyaman'a hep birlikte sahip çıkacağız" diye konuştu.

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında meclis üyeleriyle buluştu. Programda, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Tutdere, şunları söyledi:

"Bu bereketli sofrada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Adıyaman'ın tüm belediye meclisleri kıymetlidir ancak bu dönem oluşan meclis grubumuz, sorunları çözme konusundaki liyakati, dostluğu ve dayanışma ruhuyla şehrimizin en güçlü meclislerinden biridir. Hep birlikte bu kenti düştüğü yerden kaldıracağız. Görev süremizin ilk yılını tamamlamak üzereyiz ve bu süreçte örnek çalışmalara imza attık. Meclis üyeleri yalnızca aldıkları kararlarla değil, tutum ve yaklaşımlarıyla da topluma örnek olmalıdır. Farklı siyasi geleneklerden gelsek de aynı masa etrafında şehrimizin sorunlarını konuşabiliyorsak, bu birliktelik topluma da örnek olur. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz. Elbette zaman zaman farklı düşüncelerimiz olacak ancak hepimiz biliyoruz ki burada Adıyaman halkına hizmet etmek için bulunuyoruz. 6 Şubat'ta büyük acılar yaşayan bu şehrin toparlanması, yeniden ayağa kalkması için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Sizler de bu bilinçle hareket ediyorsunuz. Önümüzdeki süreçte en güzel çalışmaları birlikte hayata geçirecek, Adıyaman'a hep birlikte sahip çıkacağız. Bu anlamlı gecede soframızı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemize ve dünyaya barış getirmesini diliyorum. Türkiye'de yeni bir süreç başladı, bu sürecin insanlarımızın kardeşçe bir arada yaşamasına vesile olmasını temenni ediyorum. Adıyaman Belediyesi olarak meclisimiz, çalışanlarımız ve tüm birimlerimizle birlikte şehrimize hizmet etmeye ve bu kenti yeniden inşa etmeye devam edeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun."