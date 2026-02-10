Adıyaman'da Merkez-İndere Hattında Ulaşım Rahatlıyor: Sefer Aralığı 20 Dakikaya Düştü

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kentin yeni yaşam alanlarından İndere TOKİ Konutları bölgesinde toplu taşıma standartlarını yükseltiyor. Araç sayısının artırıldığı Merkez–İndere hattında sefer aralığı 20 dakikaya düşürüldü.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla İndere TOKİ Konutları bölgesinde başlatılan yeni düzenleme kapsamında Merkez–İndere hattı üzerindeki araç sayısı artırılırken, bekleme süreleri minimize edildi. Özellikle hafta içi 13.00 ile 18.00 saatleri arasında yaşanan yoğunluğu yönetmek için harekete geçen Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Merkez-İndere hattındaki sefer aralıklarını 20 dakikaya indirdi.

Yolcu yoğunluğunu anlık veri takibiyle izleyen belediye ekipleri, ihtiyaca göre güzergah ve sefer sayılarını anlık olarak revize edebiliyor.

İyileştirmenin bir başlangıç olduğunu belirten Tutdere, "Vatandaşlarımızın talepleri bizim için temel rehberdir. İndere hattındaki yoğunluğu azaltmak için otobüs sayımızı artırdık. Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve zaman kaybı yaşamadan ulaşım sağlaması için veri odaklı düzenlemelerimize devam edeceğiz" dedi.