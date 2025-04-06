Adıyaman Belediyesi, Ramazan Ayı'nda Dezavantajlı Ailelere Destek Sağladı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi, Ramazan Ayı'nda Dezavantajlı Ailelere Destek Sağladı

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı boyunca dezavantajlı ailelere gıda kolisi ve sosyal yardım kartları dağıtarak destek sunarken, Kardeşlik Sofrası'nda 50 binden fazla vatandaş iftar yaptı. Ayrıca engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği de sağlandı.

06.04.2025 14:28
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, ramazan ayı boyunca ve bayram süresince dezavantajlı ailelere destek oldu. Belediyenin imkanları dahilinde ve hayırseverlerin katkılarıyla, dezavantajlı aileler, yaşlılar, çocuklar ve engelli bireylere çeşitli destekler ulaştırıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için her haneye kavuşmaya, her kalbe dokunmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya gayret ettik" dedi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ramazan ayı boyunca Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri ve muhtarlar aracılığıyla 6 bin 300 aileye gıda kolisi, 2 bin aileye ise market alışverişlerinde kullanılmak üzere sosyal yardım kartları dağıtıldı. Sosyal yardımlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Adıyaman Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası faaliyete geçene kadar askıda ekmek kuyruklarında yaşanan mağduriyetleri önlemek amacıyla ekmek fişi desteğini hayata geçirdi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak ekmek fişi dağıtıldı. Ramazan ayında artan yoğunluk ve uzayan kuyruklar nedeniyle, Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) aracılığıyla tespit edilen 155 dar gelirli aileye daha düzenli fiş desteği sağlandı.

Bu geçici yöntemle vatandaşların uzun kuyruklarda beklemeden, rencide olmadan ekmek ihtiyaçlarını karşılamaları sağlandı. Askıda ekmek uygulamasının yol açtığı mağduriyetler giderilirken, kısa süre içinde tamamlanacak olan Halk Ekmek Fabrikasıyla bu sorun kalıcı olarak çözüme kavuşturulmuş olacak.

Kardeşlik Sofrası'ndandan 50 binin üzerinde vatandaş yararlandı

Başkan Tutdere'nin vurguladığı birlik ve dayanışma anlayışı, iftar sofralarına da yansıdı. Belediye'nin Mimar Sinan Kültür Parkı'nda kurduğu Kardeşlik Sofrası'nda 50 binden fazla Adıyamanlı iftar açtı.

Düzenlenen iftar programlarıyla il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kanaat önderleri, basın mensupları, köy ve mahalle muhtarları, kadınlar, gençler, engelli bireyler ve belediye personelleri bir araya getirildi.

Ramazan ayı boyunca her yaştan çocuk, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşa da unutulmadı. Çocuklara bayramlık giysi desteği sağlanırken, eğitimlerine katkı sunmak amacıyla kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Ayrıca bayram hediyesi olarak yüzlerce çocuğa oyuncak hediye edildi.

5 tekerlekli sandalye desteği sağlandı

Yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik de destekler sürdü. 200 yaşlı hastaya hasta bezi, bebek sahibi 150 aileye ise bebek bezi ulaştırıldı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına da duyarlılıkla yaklaşan Adıyaman Belediyesi, 4'ü akülü olmak üzere toplam 5 tekerlekli sandalye desteği sağladı.

Başkan Tutdere, Ramazan ayında yapılan sosyal yardımlarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en derinden hissedildiği mübarek bir ay. Bu bereketli günlerde, Adıyaman Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi her bir hemşehrimizin yanında olmak için çalıştık. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için her haneye kavuşmaya, her kalbe dokunmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya gayret ettik. Mübarek Ramazan ayı boyunca ve Ramazan Bayramı'nda belediyemizin imkanlarını seferber ederek, hayırseverlerimizin de desteğiyle, gıda kolilerinden alışveriş kartlarına, çocuklarımızın yüzünü güldürecek bayramlık kıyafetlerden engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kadar birçok alanda destek sunduk. Amacımız sadece bir ihtiyaç karşılamak değil; bir yüreğe dokunmak, bir gönülde yer bulmak, bir tebessüme vesile olmaktı. Her kapıyı çalarken, her sofraya misafir olurken gördük ki, aslında en büyük zenginlik, bu şehrin yüreği, insanımızın samimiyeti ve paylaşma duygusu. Biz bir ve beraber oldukça, paylaştıkça ve yardımlaştıkça daha güçlüyüz. Bu mübarek ayda kurulan gönül köprüleri, Ramazan'dan sonra da yaşamaya devam edecek. Çünkü biz birlikte Adıyaman'ız, birlikte güçlüyüz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi, Ramazan Ayı'nda Dezavantajlı Ailelere Destek Sağladı - Son Dakika

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