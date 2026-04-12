Adıyaman Belediyesi, Yeşilyurt Çocuk Kampüsü'nü Hizmete Sundu... Başkan Tutdere:  "Açılışlarımız Devam Edecek"

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan kreş ve gündüz bakımevleri yatırımlarının ikinci halkası, Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan Tutdere, "Kestiğimiz her kurdele, çocuklarımız ve halkımız için attığımız güçlü bir adımdır. Açılışlarımız devam edecek" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından şehrin sadece fiziki yapısını değil, sosyal dokusunu da onarmayı hedefleyen Adıyaman Belediyesi, eğitim yatırımlarına bir yenisini ekledi. Mart 2025'te temeli atılan ve kısa sürede tamamlanan Yeşilyurt Çocuk Kampüsü, düzenlenen törenle kapılarını çocuklara açtı.

Törene Tutdere'nin yanı sıra AGEYV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın, CHP İl Başkanı Engin Doğan, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Modern donanım ve yüksek kapasite

Toplam bin 825 metrekare alan üzerine inşa edilen tesisin 481 bin 50 metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi. 7 sınıftan oluşan kreş ve gündüz bakımevi; mutfak, oyun ve ortak kullanım alanlarıyla birlikte 25-66 ay aralığındaki çocuklara, 93 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.

Açılışta konuşan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, sosyal, kültürel ve eğitsel yatırımlarla da kentin geleceğini inşa ettiğini vurguladı. Tutdere konuşmasında, şu ifadelere yer verdi.

"Adıyaman Belediyesi olarak sadece altyapı, kaldırım, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yürütmüyoruz. Bir yandan da depremin travmasını azaltacak kültürel, sosyal ve eğitim yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha dün Kahtalı Mıçe Parkı'nda bir eğitim yuvasının, bir kütüphanenin ve bilim merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün ise aynı heyecanla Yeşilyurt Mahallemizde Akın Global Kreş ve Gündüz Bakımevi'ni halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kestiğimiz her kurdele, çocuklarımız ve halkımız için attığımız güçlü bir adımdır. Açılışlarımız devam edecek."

Göreve geldiklerinde Adıyaman'ın tüm mahallelerine adil ve eşit hizmet götürme sözü verdiklerini belirten Tutdere, Yeşilyurt Mahallesi'nin de uzun süredir beklediği yatırımlardan birine kavuştuğunu söyledi. Tutdere sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde, Adıyaman'ın merkezinde de kenar mahallelerinde de aynı hizmet anlayışıyla hareket edeceğimizi ifade etmiştik. Yeşilyurt Mahallemizde bu gündüz bakım evi ve kreşin yanı sıra, halkımıza hizmet verecek muhtarlık binasını da planladık. Ayrıca mahallemize kazandırdığımız, yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulu parkla birlikte kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli bir sosyal yaşam alanı oluşturduk. Parkımızın da resmi açılışını kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz."

Muhtarların taleplerini önemsediklerini ifade eden Tutdere, imkanlar ve bütçe koşulları el verdikçe tüm mahallelerde kreş, muhtarlık evi, park, altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Yeşilyurt Çocuk Kampüsü'nün yalnızca bir bina olmadığını vurgulayan Tutdere, merkezin Adıyaman'ın geleceğine yatırım anlamı taşıdığını ifade etti. Tutdere, "Burası sadece bir bina değil; Adıyaman'ın çocuklarını geleceğe hazırlayacak önemli bir eğitim yuvasıdır. Bu şehirde kadınların ve çocukların kendini güvende hissettiği bir yaşam kurabilirsek, işte o zaman gerçek anlamda hizmet etmiş oluruz. Bu bahçede yükselecek çocuk sesleri, yarının aydınlık Adıyaman'ını kuracaktır" diye konuştu.

Hedef: Her mahalleye bir kreş

İlk kreşi Yenimahalle'de açtıklarını, şimdi de ikincisini Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmete sunduklarını hatırlatan Tutdere, kısa süre içerisinde yeni mahallelerde de benzer yatırımların hayata geçirileceğini belirtti. "Tüm mahallelerimizde kreş inşaatlarına devam edeceğiz" diyen Tutdere, hedeflerinin her mahalleye bir gündüz bakım evi ve kreş kazandırmak olduğunu kaydetti.

Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Akın da açılışı yapılan merkezin yalnızca bir yapı değil, çocukların güvenle büyüyeceği bir yuva olduğunu söyledi. Akın, "Bugün burada yalnızca bir binanın açılışını değil, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği bir yuvanın hizmete girişini hep birlikte görüyoruz. Bu toprakların bir evladı olarak Adıyaman'ımızın geleceğine katkı sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı olarak çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz" dedi.

Gündüz bakım evinin, Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı ile Adıyaman Belediyesi'nin eğitimi önceleyen ortak vizyonunun bir sonucu olduğunu belirten Akın, merkezin çalışan anneler için de önemli bir destek sağlayacağını dile getirdi.

Akın, "Bu merkez, çocuklarımızın yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan bir yer olmayacak; onların sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine de katkı sunacak. Bu projenin hayata geçmesinde her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca vakfımıza ve şirket çalışanlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bir Adıyamanlı olarak memleketime katkı sunmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp de destek ve katkılarından dolayı Tutdere'ye ve Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı'na teşekkür etti.

Açılış kurdelesi kesildi, kreş gezildi

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Tutdere, tören anısına hayırsever Mustafa Kemal Akın'a hediye takdim etti. Program, kreş binasının gezilmesiyle sona erdi.