Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı Yarı Finalde - Son Dakika
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Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı Yarı Finalde

08.06.2026 10:50  Güncelleme: 12:20
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TİESF Süper Lig Play-Off Çeyrek Finali'nde Kırşehir İESK'yi 3-1 yenen Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı, yarı finale yükseldi. Rakibi Manisa İESK ile 25 Haziran'da Sivas'ta karşılaşacak.

(ADIYAMAN) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Süper Lig Play-Off Çeyrek Final karşılaşmasında Kırşehir İESK ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla Türkiye İşitme Engelliler Futbol Ligi D Grubu'nu namağlup lider olarak tamamlayan Adıyaman temsilcisi, play-off mücadelesinde de çıkışını sürdürdü. Kırşehir İESK karşısında etkili bir oyun ortaya koyan takım, sahadan 3-1 galip ayrılarak son dört takım arasına adını yazdırdı.

HEDEF: SÜPER LİG FİNALİ

Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı, yarı finalde Manisa İESK ile karşı karşıya gelecek. Takım, 25 Haziran'da Sivas'ta oynanacak mücadeleyi kazanması halinde TİESF Süper Lig şampiyonluğu için final maçına çıkma hakkı elde edecek.

GALİBİYET SEVİNCİ BAŞKAN TUTDERE İLE PAYLAŞILDI

Çeyrek final zaferinin ardından büyük sevinç yaşayan işitme engelli sporcular, mutluluklarını kulüp yöneticileriyle birlikte Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek paylaştı. Sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Tutdere, yarı final öncesinde takıma başarı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı Yarı Finalde - Son Dakika

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