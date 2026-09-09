Adıyaman Besni'de gölete düşen yavru köpek dalgıç polislerce kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tekağaç köyünde bir gölete düşen yavru köpek, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek, kurtarıldıktan sonra veteriner hekimin gözetimine alındı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde düştüğü gölette mahsur kalan yavru köpek, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.
Tekağaç köyünde dün akşam saatlerinde gölette mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu gölete düşen köpek kurtarılarak veteriner hekim tarafından gözetim altına alındı.
Kaynak: DHA
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