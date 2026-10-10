Adıyaman\'da 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı, hastaneye götürüldü

ADIYAMAN'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Ş.C. yönetimindeki 02 AEA 532 plakalı traktör, A.B. idaresindeki 02 ADK 921 plakalı otomobil, A.Ö. yönetimindeki 53 DU 211 plakalı hafif ticari araç ve R.K. idaresindeki 02 HO 1022 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.