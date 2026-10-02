Adıyaman'da Belediye Başkanı Tutdere, itfaiye personeline apolet taktı - Son Dakika
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Adıyaman'da Belediye Başkanı Tutdere, itfaiye personeline apolet taktı

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Adıyaman\'da Belediye Başkanı Tutdere, itfaiye personeline apolet taktı
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İtfaiye Haftası'nda itfaiye personeli ve aileleriyle bir araya gelip kıdem alanlara apolet taktı. İndere'de yeni itfaiye istasyonu için Emlak Konut ile görüşülerek yer ayrıldığı, eksikler tamamlanınca hizmete alınacağı belirtildi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Programda kıdem alan personele apoletleri takılırken, itfaiye teşkilatının personel, araç, ekipman ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde İtfaiye Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Başkan Tutdere'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, itfaiye personeli ve aileleri katıldı. İtfaiye teşkilatının mevcut çalışmaları ve personelin taleplerinin ele alındığı buluşmada, gelecek döneme ilişkin ihtiyaçlar da değerlendirildi.

"ADIYAMAN BELEDİYESİ BÜYÜK BİR AİLE"

Başkan Tutdere, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde belediyenin tüm birimleriyle yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek belediye çalışanlarına emekleri için teşekkür etti. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi bütün çalışanlarıyla büyük bir aile. Şehrimiz çok zor koşullardan geçiyor. Büyük sorumluluklarla işlerimizi yapıyoruz. Geriye baktığımızda bugün geldiğimiz noktada önemli işleri birlikte başardık. Bu hepimiz için umut verici" dedi.

"GÜÇLÜ İTFAİYE, GÜVENLİ KENT DEMEKTİR"

İtfaiye teşkilatının kent güvenliğindeki önemine dikkati çeken Tutdere, yangınlardan trafik kazalarına, afetlerden kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda itfaiye ekiplerinin kritik görev üstlendiğini vurguladı. Tutdere, "Adıyaman Belediyesi'nin güçlü bir belediye olmasının yolu, birimlerinin güçlü olmasından geçiyor. İtfaiyemiz güçlü olursa kentimiz güçlü olur, halkımız kendini daha güvende hisseder. En zor zamanda, vatandaşımızın yardıma ihtiyaç duyduğu anda sizler varsınız. Cesaretiniz, teknik bilginiz ve müdahale kabiliyetinizle insanların hayatına dokunuyorsunuz. Yaptığınız iş son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

İTFAİYENİN MÜDAHALE KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

İtfaiye teşkilatının personel, araç ve ekipman kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerini belirten Tutdere, personel alımlarıyla genç itfaiyecilerin belediye kadrosuna katıldığını ve teşkilatın insan kaynağının güçlendirildiğini söyledi.

Kentin büyüyen yerleşim alanlarında müdahale süresini kısaltmaya yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Tutdere, İndere bölgesinde yeni bir itfaiye istasyonu oluşturulması için Emlak Konut ile yapılan görüşmeler sonucunda yer ayrıldığını açıkladı. Tutdere, istasyondaki eksiklerin tamamlanmasının ardından birimin hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

Yeni istasyonla birlikte özellikle İndere ve çevresindeki yerleşim alanlarına daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

KIDEM ALAN PERSONELE APOLET

Programın sonunda kıdem alan itfaiye personeli için apolet takma töreni gerçekleştirildi. Tutdere, personelin apoletlerini takarak İtfaiye Haftası'nı kutladı ve görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: ANKA
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