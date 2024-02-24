Adıyaman\'da Berat Kandili Etkinliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın istediği büyükşehirde gövde gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.