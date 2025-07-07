Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapımı devam eden bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapımı devam eden 6 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan bir saatlik çalışmada yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da bina inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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