Adıyaman'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Vakkas Çetintaş (55), Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın güneş enerjisi panellerini kontrol etmek için çatıya çıktı.
Dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen Çetintaş, hayatını kaybetti.
Çetintaş'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da Çatıda Korkunç Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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