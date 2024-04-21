Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada H.Ç. ile A.H, yanlarında bulundurdukları bıçakla birbirlerini yaraladı.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini ıslanmaması için tahta parçasıyla korudu. Çocuğun insanlık dersi veren bu davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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