Adıyaman'da Çocuk Bagajda Mahsur Kaldı

Adıyaman'da otomobilin bagajında mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan çocuk ağır yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir aracın bagajına giren A.C. (8) içeride mahsur kaldı.
Ailenin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
