Adıyaman\'da Çocuk Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Adıyaman Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar için oyun alanları kuruldu, jandarma araçları tanıtıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocuklar, jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.