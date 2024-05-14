Adıyaman'da deprem sonrası ilk konser - Son Dakika
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Adıyaman'da deprem sonrası ilk konser

Adıyaman'da, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan Buray konserinde gençler doyasıya eğlendi. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası gençlere moral olması amacıyla düzenlenen konserde ünlü sanatçı Buray sahne aldı.

14.05.2024 22:47
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Adıyaman'da deprem sonrası ilk konser verildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan Buray konserinde gençler doyasıya eğlendi.

6 Şubat 2023 depremleri sonrası gençlere moral olması amacıyla 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Umut Kent, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'nin iş birliğinde K-20 Konteyner Kentte bulunan (Umut Kent) alanda Buray konseri düzenlendi. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu alanda Buray'ın söylediği birbirinden güzel şarkılarla gençler doyasıya eğlendi.

Konser öncesi sahneye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuıtdere, gençliğe oldukça önem verdiklerini 19 Mayıs Gençlik Haftasını kutlamanın ise mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Buray, seslendirdiği şarkılarla gençleri doyasıya eğlendirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun güvenlik önemleri aldığı konser yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: İHA

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