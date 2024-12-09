Adıyaman'da Deprem Sonrası Yoğun Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Sonrası Yoğun Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

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Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası kent genelinde 100 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. 11.1 kilometrelik yol kaplama çalışmaları ve 23 yeni cadde açılması ile şehir içi ulaşımda iyileştirmeler yapılıyor.

09.12.2024 12:11  Güncelleme: 13:08
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde, kent genelinde 100 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi, altyapısı tamamlanan yollarda toplamda 11 kilometrelik asfalt kaplama işlemi yaptı.

6 Şubat depremlerinde altyapısı ve üstyapısı ağır zarar gören Adıyaman'da, 3 binden fazla sokak ve caddede düzenleme ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediyenin yürüttüğü altyapı çalışmalarının yanı sıra, farklı kurumların da altyapı projeleri sürerken, Belediye ekipleri eş zamanlı olarak asfalt serimi, sathi kaplama ve diğer kurumların faaliyetleri dolayısıyla oluşan çukurların kapatılması işlemlerini yürütüyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmek için vardiyalı sistemle sahada çalışmalarını sürdürüyor. İşlemler kapsamında Yenimahalle, Altınşehir, Fatih, Siteler, Yunus Emre, Karapınar, Cumhuriyet ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde toplamda 11.1 kilometre uzunluğunda asfalt serimi tamamlandı. Ayrıca, depremden zarar gören yolların yenilenmesi için 100 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

23 sokak ve cadde açıldı

Trafiği rahatlatmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek için Altınşehir, İmamağa, Yeşilyurt, Örenli, Yunus Emre ve Karapınar mahallelerinde 23 yeni sokak ve cadde açıldı. Açılan bu yollar, şehir içi ulaşımı iyileştirirken mahallelerin daha modern ve erişilebilir hale gelmesine katkı sağladı.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm zorlu koşullara rağmen Adıyaman'ı bir an önce ayağa kaldırmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana altyapı ve üstyapı çalışmalarına büyük bir hız kazandırdık. Bugüne kadar 100 bin tonun üzerinde asfalt serimi, 11.1 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Tüm ekiplerimizle gece-gündüz sahada çalışıyoruz. Halkımızın güvenli ve modern bir şehirde yaşamasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Deprem Sonrası Yoğun Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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