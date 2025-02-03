Adıyaman'da Deprem Yıldönümünde Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Yıldönümünde Eğitime Ara Verildi

Adıyaman'da, 6 Şubat'ta düzenlenecek deprem anma programları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilecek. Valilik, ziyaret yoğunluğuna dikkat çekti.

03.02.2025 12:11
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ADIYAMAN'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:

"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: DHA

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