Adıyaman\'da Depremin Ardından Esnaf İş Yoğunluğuna Kavuştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da esnaf eski iş yoğunluğuna kavuştu.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından göç eden vatandaşlar kente dönüyor.
Kentte bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da çarşı merkezinde ve pazarlarda yoğunluk gözleniyor.
Depremden bir süre sonra tekrar iş yerini açan esnaf, hayatın normale dönmesinin mutluluğunu yaşıyor.
Şehir merkezinde 30 yıldır esnaflık yapan Kazım Sağır, AA muhabirine, 6 Şubat'tan sonra zor bir süreç geçirdiklerini söyledi.
Adıyaman'ın depremden sonra düzeldiğini belirten Sağır, "Desteklerini bizden esirgemeyen devletimize ve vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Eski günleri hatırlamak istemiyoruz ama geçen yıla göre Adıyaman iyi toparlandı." dedi.
Sağır, çok zor bir süreç yaşadıklarını, kayıplarının çok olduğunu anlatarak şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kadar erken düzeleceğimizi tahmin etmiyorduk. Adıyaman'ın eski günlerine kavuşacağımızı temenni ediyoruz. Hayat eskisine göre normalleşiyor. Depremden sonra Adıyaman'da birçok kişi göç etti ama hepsi geri gelmeye başladı. 30 yıldır lokantamız var. İşlerimiz güzeldi. Adıyaman'ı hiç terk etmeyi düşünmedim. 6 Şubat'tan beri buradayım. Adıyaman'ı bırakıp gidemedim. Gidenler geri döndüler ve biz de buna sevindik. İnşallah daha güzel olacak. "
"Aldığımız kararla 6 Şubat'ta pazar açmayacağız"
23 yıllık pazarcı Mehmet Kaz ise şehrin toparlanmaya başladığını ifade etti.
Her şeyin düzene girdiğini dile getiren Kaz, "Şu anda herkes işinde gücünde. Sabah erken tezgahı kuruyoruz, akşam kaldırıyoruz. Depremden 2,5 ay sonra pazarı açtık." diye konuştu.
Kaz, Adıyaman'da ilk faaliyete giren yerlerin pazarlar olduğuna işaret ederek, "Ondan sonra esnaflar faaliyete geçti. Depremden önce 750 pazarcı vardı, şimdi 250 kişiyiz. Aldığımız kararla 6 Şubat'ta pazar açmayacağız. Herkes kendi acısını tekrar yaşayacak." dedi.
"Pazarı açtığımız için çok şükür milletimiz mağdur olmadı"
30 yıldır pazarcılık yapan Mahmut Varol da depremden sonra Adıyaman'dan hiç ayrılmadığı söyledi.
Varol, ilk gün 17 kişiyle pazar açtıklarını kaydederek, "Dışarıya göç eden Adıyamanlılar geldi. Pazarı açtığımız için çok şükür milletimiz mağdur olmadı. Adıyaman'da gelişmeler var. Depremde çok zor bir süreç geçirdik. Evimiz orta hasarlıydı giremedik. Yeni eve taşındık. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz. Depremden sonra ve şimdi arasında dağlar kadar fark var." ifadesini kullandı.
38 yaşındaki esnaf Ali Bulut ise "Döner işi yapıyorum. Adıyaman'da yoğunluk var. Esnaf olduğumuz için bunun farkındayız. Depremden sonra herkes il dışına gitti, şu an döndüler. Yoğunluk var, esnaflar yeni yeni toparlanmaya başladı. İnşallah bir daha böyle büyük deprem yaşamayız." diye konuştu.
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