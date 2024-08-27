Adıyaman\'da Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı Yapıldı

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Diyanet Akademisi Başkanlığınca Adıyaman'da din görevlilerine yönelik "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" yapıldı.

Cami içi ve cami dışında gerçekleştirilen dini, sosyal, kültürel toplantı ve etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını yerine getirebilme kabiliyetine sahip, bu doğrultuda ekip çalışması yapabilen, dini merasimleri icra ve idare etme yeteneği olan personeli yetiştirmek amacıyla "Dini Musiki Kursları" düzenleniyor.

Bu kapsamda Adıyaman İl Müftülüğünde "Dini Musiki Kursu Seçme Sınavı" yapıldı.

Sınava il müftülüğünden din görevlileri katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Fehmi Sevil'in komisyon başkanlığında, Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya ve Kur'a kursu hocası Kasım Demir tarafından yapılan sınav sonucunda, Merkez Mehmet Kırçalı Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Hakan Tunç dereceye girdi.

Din görevlisi Tunç, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi'nde yapılacak olan 2. seçme sınavında Adıyaman'ı temsil edecek.