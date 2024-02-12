Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman\'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin 60 ayrı hırsızlık suç kaydının olduğu belirlendi.

12.02.2024 16:45
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Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda eşkallerini belirledikleri H.E. A.Ş.G. R.P. ile H.E'yi adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden H.E'nin 60 ayrı hırsızlıktan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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