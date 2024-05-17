Adıyaman'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli gençler askerlik yaptı - Son Dakika
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Adıyaman'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli gençler askerlik yaptı

Adıyaman\'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelli gençler askerlik yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında, 40 engelli genç bir günlüğüne askerlik yaptı. Engelli gençler, kamuflaj giyip askerlik eğitimi aldı, askeri araçları inceledi ve askerlik yemini etti. Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve aileler de katıldı.

17.05.2024 11:36
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Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 40 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat Taburunda askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 40 genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

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