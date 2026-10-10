Adıyaman\'da evinde ölü bulunan Mehmet A.\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adıyaman'da evinde ölü bulunan Mehmet A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet A., sabah evinde ölü bulundu. 112 ihbarıyla adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Mehmet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi; cansız bedeni otopsi merkezine kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'da Mehmet A., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A.'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mehmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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