Adıyaman\'da evinde ölü bulunan Mehmet A.\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

ADIYAMAN'da Mehmet A., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A.'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mehmet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.