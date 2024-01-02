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Adıyaman'da Fırında Çalışan Adam Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da Fırında Çalışan Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Adıyaman'da bir pide fırınında çalışan Ramazan Karataş, aralarında husumet bulunan Mehmet D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tartışma sırasında Mehmet D. tarafından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman\'da Fırında Çalışan Adam Bıçaklanarak Öldürüldü
02.01.2024 - 08:28,  Güncelleme: 08:30
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ADIYAMAN'da, Mehmet D., aralarında husumet bulunan Ramazan Karataş'ı (40) çalıştığı fırında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece geç saatlerde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Pide fırınında çalışan Ramazan Karataş ile yanına gelen husumetlisi Mehmet D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Mehmet D. yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Karataş'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet D. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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