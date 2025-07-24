Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması

Adıyaman genelinde emniyet ekiplerince eşzamanlı "Huzurlu Sokaklar 13" uygulaması gerçekleştirildi.

Kentte 35 sabit nokta, 53 park ve bahçe 119 ekip ve 332 personelin görev aldığı uygulamada okul, park ve metruk binaların çevreleri kontrol edildi.

Bu kapsamda, 4 bin 839 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı, 1265 araç ve 287 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde, ruhsatsız 1 tabanca, 17 mermi,1 adet kesici alet ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Bazı araç sürücülerine, çeşitli ihlallerden toplam 258 bin 490 lira idari para cezası uygulanırken, 2 motosiklet ise trafikten men edildi.