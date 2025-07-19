Adıyaman\'da İbadet Alanları Yeniden Açıldı

ADIYAMAN'da depremde hasar gören ibadet alanlarının yeniden inşa ve onarımı Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan 52 cami, 12 Kur'an kursu ve 4 gençlik merkezi, düzenlenen törenle ibadete ve hizmete açıldı.

Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kapsamında protokol üyeleri, yeniden inşa edilen yapıları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplu açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sürece katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek "Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında milletimiz örnek bir dayanışma sergiledi. Camilerimiz, Kur'an kurslarımız ve gençlik merkezlerimiz yeniden ihya edildi. Bu eserler, sadece birer yapı değil; ruhumuzu, birlikteliğimizi ve imanımızı güçlendiren mekanlardır" dedi.