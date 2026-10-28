Adıyaman'da iki grubun kavgasında 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grubun kavgasında 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı

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Adıyaman\'da iki grubun kavgasında 1 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da Yeni Mahalle'deki konut sitesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin ayırdığı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da bir konut sitesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, Yeni Mahalle 3'üncü Çevreyolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırarak kavgayı sonlandırırken, olayda yaralanan 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edildi.

Kavganın ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
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