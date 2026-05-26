Adıyaman'da İki Trafik Kazası: 7 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 02 AAZ 374 plakalı hafif ticari araç Kahta-Sincik karayolu TPAO mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Diğer kaza ise H.E.B. yönetimindeki 63 AHP 265 plakalı otomobil, Karadut köyünde park halindeki 02 AEJ 707 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Kahta Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
