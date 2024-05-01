Adıyaman'da İnşaat Kalıbı Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da İnşaat Kalıbı Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman\'da İnşaat Kalıbı Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu işçi Abdelkarım Boudjemah, çalışırken üzerine inşaat kalıbı düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Boudjemah, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için hastane morguna götürüldü.

01.05.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.

Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın (24) çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.

Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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