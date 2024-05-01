Adıyaman\'da İnşaat Kalıbı Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da üzerine inşaat kalıbı düşen işçi hayatını kaybetti.
Karadağ yakınlarındaki bir inşaatta çalışan Cezayir uyruklu Abdelkarım Boudjemah'ın (24) çalıştığı esnada üzerine inşaat kalıbı düştü.
Kazada ağır yaralanan Boudjemah, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boudjemah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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