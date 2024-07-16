Adıyaman'da inşaat şantiyesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Yeni Mahallesi 3. Çevre Yolunda bir inşaat şantiyesinde çalışan F.B, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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