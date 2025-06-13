Adıyaman'da Jeolojik Miras Çalıştayı Düzenleniyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi iş birliğinde TMMOB Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu öncülüğünde düzenlenen "Adıyaman'ın Jeolojik Mirası Çalıştayı" başladı.

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu'nun öncülüğünde, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO) iş birliğiyle düzenlenen "Adıyaman'ın Jeolojik Mirası Çalıştayı" başladı.

Adıyaman Üniversitesi Mustafa Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç gün süreceği bildirilen çalıştaya, Adıyaman Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi'nden çok sayıda akademisyen konuşmacı olarak katıldı. Çalıştayın açılış programında konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat Depremleri'nin ardından kentte başlatılan yeniden yapılanma sürecinde, bilimsel temelli çalışmaların önemine dikkat çekti. Jeolojik verilerin şehir planlamasında hayati rol oynadığını belirten Tutdere, depreme dayanıklı ve dirençli bir kent oluşturmak amacıyla önemli adımlar attıklarını ifade etti.

"Biz, bilimin ne diyorsa onu yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz"

Başkan Tutdere konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"6 Şubat'tan sonra biz Adıyamanlılar, jeolojinin ve yer küredeki hareketlerin sonuçlarını çok acı bir şekilde deneyimledik. Hocalarımız burada, 'jeolojik mirasçılar' deniyor. Eğer deprem bir jeolojik mirassa, keşke bir yol olsaydı da bu mirası reddedebilseydim. Keşke biz Adıyamanlılar bu reddi mirası yapabilseydik. Artık yapmamız gereken şey, bilimin ışığında ve uzmanların görüşleri doğrultusunda kendimizi doğanın kanunlarına karşı daha dirençli hale getirmek. 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelir gelmez, yapıların zeminlerinin güçlendirilmesi konusunda çok ciddi adımlar attık. Bugün, depreme daha dirençli, statik açıdan daha sağlam binalar inşa ederek vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreci üniversitemizdeki akademisyenlerin, meslek odalarımızın, Jeoloji Mühendisleri Odamızın ve tüm ilgili uzmanların önerileri doğrultusunda sürdürüyoruz. Biz, bilimin ne diyorsa onu yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz."

"Kentin geleceği açısında önemli"

Adıyaman'ın jeolojik anlamda yalnızca riskler değil, aynı zamanda önemli fırsatlar barındırdığını belirten Tutdere, petrol, mermer ve bakır başta olmak üzere pek çok değerli yer altı kaynağına sahip olunduğunu vurguladı. Tutdere, Jeolojik mirasın korunması ve bu mirasın turizm potansiyeline dönüştürülmesi amacıyla üniversiteler, meslek odaları ve ilgili kurumlarla güçlü bir iş birliği ağı kurduklarını dile getirdi. Çalıştayın düzenlenmesine katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Tutdere, bilimsel temelli bu tür organizasyonların kentin geleceğine yön verme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.