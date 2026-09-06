Adıyaman'da kadını darbeden saldırganı ayırmak isteyen U.Y. bıçaklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kadını darbeden saldırganı ayırmak isteyen U.Y. bıçaklandı

Adıyaman\'da kadını darbeden saldırganı ayırmak isteyen U.Y. bıçaklandı
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Adıyaman'da erkek arkadaşının darbettiği kadına müdahale etmek isteyen U.Y., saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıyan olayda U.Y., hastanede tedavi altına alınırken saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

ADIYAMAN'da, erkek arkadaşının darbettiği kadına müdahale etmek isteyen U.Y., saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaşanan bıçaklanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli sevgilisini darbetmeye çalıştığı esnada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. Araya girmek isteyen U.Y. ismi öğrenilemeyen saldırgan tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan U.Y.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önlem alınırken, sağlık görevlileri tarafından U.Y., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan U.Y.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Yaşanan bıçaklanma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da kadını darbeden saldırganı ayırmak isteyen U.Y. bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kadını darbeden saldırganı ayırmak isteyen U.Y. bıçaklandı - Son Dakika
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