Adıyaman'da Kamusal Alanlarda Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim vaatleri arasında yer alan "gençlere ücretsiz internet" sözünü hayata geçiriyor. Çalışma kapsamında şehrin 8 farklı noktasında bir ay içerisinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmeye başlanacak.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim döneminde sözünü verdiği "kamusal alanda ücretsiz internet" hizmetini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi. Kütüphaneler, parklar ve meydanlar olmak üzere 8 farklı noktada ücretsiz internet hizmetinin devreye alınacağını belirten Başkan Tutdere, ilerleyen dönemlerde alan sayısının artırılacağını ifade etti.

"Çocuklarımız bu alanlarda bilgiye daha rahat ulaşacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere, gençlere verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Seçimden önce kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmeti sözü vermiştik. Bu kapsamda yaptığımız protokolle, bir ay sonra özellikle gençlerimizin yoğun bulunduğu 8 noktada bu hizmeti başlatıyoruz" dedi. Eğitime ve gençliğe yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Tutdere, ücretsiz internetin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan bir hizmet olduğunu belirtti. Açılan kütüphaneler ve sosyal etkinliklerle gençlerin yanında olduklarını ifade eden Tutdere, "Bundan sonra da kamusal alanlarda ücretsiz internet hizmetiyle evlatlarımızın yanında olacağız. Çocuklarımız bu alanlarda hem bilgiye daha rahat ulaşacak hem de ders çalışma ortamlarında teknolojik altyapıdan sonuna kadar faydalanacaklar. Memleketimizin evlatlarına hayırlı olsun" diye konuştu.

Yapılacak teknik çalışmaların ardından bir ay içerisinde hizmete girecek noktaların; Kent Meydanı, Demokrasi Meydanı, Fortuna Kafe, Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi (Kahtalı Mıçı Parkı içi), Abdülhamit Han Kütüphanesi, Arsemia Sosyal Tesisleri (Altınşehir) ve Eğri Çay Parkı olduğu bildirildi.